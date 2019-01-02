Военные итоги года: новое оружие, восстановление ракетного щита, усиление бронетанковой мощи

Прошедший год для Украины стал значимым для усиления безопасности и обороны. Хорошим подспорьем для этого были рекордные 170 млрд грн, выделенные из Госбюджета.

Значительная часть средств пошла на текущие расходы и поддержку боеспособности армии, но весомые 20 млрд грн были направлены на закупку нового вооружения и военной техники. Отечественные оборонные предприятия достаточно эффективно использовали эти деньги, сделав отличные заделы для будущих прорывов сразу в нескольких важных для страны отраслях.

Одним из приоритетов модернизации и перевооружения 2018 года стало продолжение работы по созданию «Ракетного щита», который может стать существенным сдерживающим фактором для непредсказуемой и агрессивной путинской России.

Понимая важность защиты со стороны моря, страна в декабре успешно провела испытания противокорабельного комплекса «Нептун», способного поражать цели на расстоянии до 280 километров.

По словам министра обороны Степана Полторака, для оборонного ведомства завершение создания данного комплекса является одной из приоритетных стоящих на повестке дня задач.

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«Он должен быть мобильным, чтобы имел возможность маневра. Таким образом, мы сможем повысить уровень и возможности по сохранению территориальной целостности и морского побережья в неприкосновенности», - подчеркнул министр.

С целью повышения эффективности защиты нашей земли весной 2018 года были проведены испытания реактивной системы залпового огня «Ольха», по итогам которых было принято решение о запуске серийного производства и принятии этого комплекса на вооружение. Являющаяся модернизацией комплекса РСЗО «Смерч», система залпового огня «Ольха» имеет дальность поражения около 70 километров и позволяет назначать каждой из ракет отдельную цель. Это соответствует концепции современной войны, когда меньшим количеством боеприпасов уничтожается большее количество целей.

К слову, в Минэкономразвития заявили, что реализация проекта по созданию ракетного комплекса «Ольха» и запуск линий по его серийному производству обошлись почти в один миллиард гривень.

«Научно-производственный комплекс «Прогресс» в прошлом году заявил о готовности начала испытаний и последующего производства высокоточного 152-мм снаряда «Квитнык», способного с погрешностью в считанные сантиметры поражать цель на расстоянии до двух десятков километров.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец подчеркнул важность того, что Украина не зацикливается на создании какого-то одного вооружения, а разрабатывает образцы для различных огневых рубежей.

«Мы имеем максимальную дистанцию поражения ракеты «Нептун» до 280 километров, «Ольха» – это семьдесят километров, дальше начинает работать ствольная артиллерия, тот же «Квитнык» может поражать цели до двадцати километров. Таким образом, на каждом огневом рубеже мы создаем свой образец поражения», - сказал эксперт в комментарии УНИАН.

Также он добавил, что важным итогом 2018 года является активная работа конструкторского бюро «Южное» по созданию оперативно-тактического комплекса «Сапсан», который может замахнуться на поражение целей в рубеже до 500 километров. На полигонах активно проходят испытания пусковых установок и других машин комплекса, готовятся к испытаниям двигатели и боевые части ракет.

Бронетанковая мощь

Помимо успешных испытаний различных ракетных комплексов, прошедший год оказался продуктивным для бронетанкового кластера государственного концерна «Укроборонпром», предприятия которого передали армии более тысячи единиц техники и вооружения – как новой, так модернизированной.

Одной из главных задач прошлого года было расширение производства корпусов для БТР-3 и БТР-4, поскольку ранее производство этих машин было завязано на мощностях единственного производителя – частного предприятия «Лозовской кузнечно-механический завод».

Теперь же это «узкое место» устранено, а на оборонных госпредприятиях Харькова и Киева начаты работы по освоению производства корпусов собственными силами. В течение года те же «Завод имени Малышева», «ХКБМ им. Морозова» и «Киевский бронетанковый завод» сообщали о создании первых экспериментальных корпусов БТРов.

Кроме этого, в 2018 году продолжались разработки совершенно новых боевых машин и модернизация уже существующих образцов путем внедрения новых технологий.

«Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова» разрабатывает новую бронемашину БМП-У, которая в перспективе может заменить БМП-1 и БМП-2. «Киевский бронетанковый завод» начал испытания танка Т-72АМТ с усиленной броней динамической защиты нового поколения «Нож», современным прицельным комплексом и средствами наблюдения. «Николаевский бронетанковый завод», в свою очередь, представил боевую разведывательную машину «Мангуст».

Развитие боевой авиации и средств защиты

В 2018 году оборонные предприятия с целью усиления воздушного щита страны активизировали усилия по возвращению в состав воздушных и сил противовоздушной обороны самолетов и электронных комплексов, продлив ресурс их использования.

В начале августа командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов сообщил, что с начала года отечественный парк военных самолетов пополнили почти три десятка отремонтированных и модернизированных машин.

По итогам года предприятия отрасли авиастроения государственного концерна «Укроборонпром» передали ВСУ около 50 самолетов и вертолетов. Речь идет о самолетах Су-27, МиГ-29, Су-25, Су-24, Ан-26, Ил-76 и L-39, а также вертолетах Ми-24, Ми-14 и Ми-8.

«У нас также есть фронтовые истребители МиГ-29 и тяжелые истребители Су-27, их тоже нужно будет заменять, потому что у нас, по моим оценкам, есть два-три года, чтобы принять решение, что мы будем делать с авиационным парком», - отметил Сергей Згурец.

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При этом эксперт добавил, что Министерство обороны и командование Воздушных сил уже определились с требованиями к самолету, который будет основой авиационного парка Украины.

«Это не будет истребитель пятого поколения, это будет та машина, которая нам по карману, и теперь нужно решить вопрос, как мы будем двигаться по этому пути», - сказал он.

Что касается развития сил ПВО, то в 2018 году усилиями Киевского КБ «Луч» и компании «Радионикс» был модернизирован ЗРК C-125М. Этот комплекс прошел модернизацию всех элементов, включая модернизацию ракет.

Видео: Державний концерн "Укроборонпром"

Повышение возможностей радиоэлектронной разведки

Усиление потенциала разведки ВСУ идет по нескольким направлениям, в частности, растет число беспилотных аппаратов в войсках для повышения точности работы артиллерии, а также для повышения эффективности различных родов войск. В прошлом году наши защитники получили на вооружение не менее семи десятков беспилотных комплексов разного уровня.

И теперь, как считают эксперты, перед армейскими командирами будет стоять задача научиться максимально эффективно использовать новую технику.

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В 2018 году украинская армия и флот активно развивали возможности современных систем связи и коммуникаций. В частности, на вооружении появились американские радиостанции Falcon III компании Harris, а также турецкие армейские радиостанции, способных работать в условиях радиоэлектронной противодействия со стороны противника.

Пополнили в прошлом году список новшеств мобильный 3D радиолокатор и радиолокационный артиллерийский разведывательный комплекс «Зоопарк-2» производства научно-производственного комплекса «Искра». В прошлом году также была представлена обновленная наземная передвижная радиолокационная станция П-18 «Малахит».

Видео: Державний концерн "Укроборонпром"

Частное предприятие «Инфозахист» создало пеленгаторы «Пластун», которые отслеживают системы связи противника, а также оперативно обрабатывают данные перехвата. Эта же компания в 2018 году продолжила испытание своей разработки – машины радиоэлектронной разведки «Хортица-М», которая способна проводить комплексный радиомониторинг на местности.

Важным является то, что военное руководство демонстрирует понимание необходимости развивать собственные средства радиоэлектронной борьбы для противостояния с Россией.

«Мы пока идем по пути создания комплексов для борьбы с беспилотниками в формате радиоэлектронной борьбы, но этого, к сожалению, уже мало, поэтому нам нужно создавать более мощные комплексы радиоэлектронной борьбы. Тут, думаю, можно применить позитивный опыт частных компаний», - сказал Згурец.

Такими были основные события прошедшего года в оборонной сфере. Если учесть, что финансовые возможности госбюджета Украины и государственных предприятий отрасли довольно ограничены, то сделано довольно много. И этот задел дает надежду на то, что наступивший год принесет немало позитивных новостей, и наша страна значительно укрепит свою обороноспособность и выдаст на-гора новинки военной техники, которые дадут новые возможности нашим защитникам и заинтересуют зарубежных партнеров.

Что касается планов на 2019 год, то на подводящем итоги года заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины секретарь СНБО Александр Турчинов назвал приоритетной задачу по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия, что укрепит оборону морского побережья страны.

«Будут поддерживаться перспективные разработки и производство вооружения и военной техники, тяжелой гаубичной артиллерии, средств противовоздушной обороны и связи, бронетанковой техники, расширено производство боеприпасов и снарядов», - заявил Турчинов, добавив, что все новое оружие и военная техника должны соответствовать стандартам НАТО.

Дмитрий Шварц