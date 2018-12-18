ВСУ досрочно передали партию бронированных автомобилей "Варта" (видео)
11:59, 18 декабря 2018Оружие
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Партия состоит из 14 автомобилей.
Партию автомобилей передали досрочно / скриншот
Конструкторское бюро "Украинская бронетехника" досрочно передало ВСУ новую партию специализированных бронированных автомобилей "Варта".
Партия состоит из 14 автомобилей, сообщили в бюро.
Досрочная передача СБА Варта Вооруженным Силам Украины
Как сообщал УНИАН, "Укроборонпром" готов испытать снаряд "Квитнык", созданный без российских комплектующих. Данное оружие способно поражать цель на расстоянии до 20 километров с погрешностью в считанные сантиметры.
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