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ВСУ досрочно передали партию бронированных автомобилей "Варта" (видео)

11:59, 18 декабря 2018
Оружие
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Партию автомобилей передали досрочно / скриншот

Конструкторское бюро "Украинская бронетехника" досрочно передало ВСУ новую партию специализированных бронированных автомобилей "Варта".

Партия состоит из 14 автомобилей, сообщили в бюро.

Как сообщал УНИАН, "Укроборонпром" готов испытать снаряд "Квитнык", созданный без российских комплектующих. Данное оружие способно поражать цель на расстоянии до 20 километров с погрешностью в считанные сантиметры.

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Теги: #оружие#БТР