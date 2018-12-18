ВСУ досрочно передали партию бронированных автомобилей "Варта" (видео)

Партия состоит из 14 автомобилей.

Конструкторское бюро "Украинская бронетехника" досрочно передало ВСУ новую партию специализированных бронированных автомобилей "Варта". Партия состоит из 14 автомобилей, сообщили в бюро. Как сообщал УНИАН, "Укроборонпром" готов испытать снаряд "Квитнык", созданный без российских комплектующих. Данное оружие способно поражать цель на расстоянии до 20 километров с погрешностью в считанные сантиметры.

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