"Укроборонпром" готов испытать снаряд "Квитнык", созданный без российских комплектующих

Данное оружие способно поражать цель на расстоянии до 20 километров с погрешностью в считанные сантиметры.

Государственное предприятие "Научно-производственный комплекс "Прогресс", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", завершило работы над полным импортозамещением компонентов из России и полностью готово к проведению необходимых предварительных и государственных испытаний высокоточного 152-мм снаряда "Квитнык".

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Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Нежинское предприятие, которое является ведущим разработчиком высокоточных снарядов, готово к испытаниям и серийному производству этого высокотехнологичного оружия, которое полностью соответствует концепции современной войны по стандартам НАТО", - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. "Квитнык" – высокоточный 152-мм снаряд, который на расстоянии до 20 километров попадает в цель с погрешностью в считанные сантиметры. Фактически, этот снаряд может попасть в лист формата А4 первым выстрелом, что стало возможным благодаря лазерному наведению на цель, которое может осуществляться с беспилотника или наземным корректировщиком.

Такая технология позволяет уничтожать защищенные цели, например, командные пункты, узлы связи, мосты, переправы, опорные пункты и тому подобное. Достигается тотальное преимущество в контрбатарейной борьбе, когда вражеская артиллерия ликвидируется без шанса на получение ответного удара.