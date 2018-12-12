National Interest: Россия заговорила о ядерной системе «Мертвая рука», разоблачая свой страх

Очевидно, планы США выйти из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности до смерти пугают Кремль.

Россия хотя бы на бумаге хорошо умеет придумывать разное страшное вооружение. Например, крылатые ракеты с ядерными двигателями или субмарины-работы со 100-мегатонными боеголовками.

Наверное, самым кошмарным его изобретением была система автоматического запуска ядерных ракет «Периметр», которой не нужно, чтобы живой человек нажал «красную кнопку». Во времена Холодной войны на Западе эту систему называли «Мертвая рука». И вот эта страшная машина может вернуться и быть еще более разрушительной, чем когда-либо, пишет National Interest.

Читайте такжеУ России есть последний шанс вернутся к выполнению ракетного договора – Столтенберг

Издание напоминает, что администрация Дональда Трампа объявила, что США собираются выйти из соглашения о ликвидации ракет малой и средней дальности от 1987 года. Подписание этого документа привело к ликвидации огромных запасов американских и советских ядерных ракет. Однако, теперь Трамп обвиняет Россию в нарушении соглашения, потому что она разрабатывает и развертывает запрещенные образцы вооружения.

Из-за этого Москву охватывает страх, что Америка, как когда-то во времена Холодной войны, разместит свои ядерные ракеты в Европе. География говорит России, что она сможет ударить по континентальной Америке только с наземных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет на российской территории или же с субмарин. Но ракеты США малой дальности, размещенные, например, в Германии или Польше, гораздо быстрее нанесут удар в российское сердце.

Виктор Есин, который командовал российскими Стратегическими ракетными силами в 90-х годах, недавно заявил, что в случае размещения американского ядерного оружия в Европе, Россия может принять доктрину о превентивном ядерном ударе. При этом он добавил, что в случае поражения российская «Мертвая рука» все равно ответит на атаку.

Читайте такжеNational Interest: США еще в 50-х годах разработали план спасения от ядерного удара России

«Система «Периметр» функционирует и она даже была улучшена. Но когда она работает, у нас остается небольшой выбор. Мы сможем запустить только те ракеты, которые уцелеют после первой атаки агрессора», - сказал бывший российский военный.

Издание цепляется за его слова об «улучшении» системы и о том, что она «работает». Что это в действительности означает, остается загадкой. Обычно «Периметр» приводит в действие специально модифицированные ракеты СС-17, которые передают сигнал о запуске другим межконтинентальным баллистическим ракетам с ядерными боеголовками в шахтах.

«Высшее руководство изменит положение переключателя, если испугается ядерной атаки. Это будет означать, что «разрешительная санкция» выдана. Офицеры на службе потом будут бежать в подземные бетонные бункеры в форме шариков. Если разрешительная санкция будет выдана заблаговременно, если будет сейсмическое доказательство того, что ядерный удар происходит и если все коммуникации будут потеряны, тогда офицеры в бункере могут запустить командные ракеты. Они в свою очередь пролетят над страной, рассылая сигнал о «запуске» всем МБР. И тогда большие ракеты взлетят и выполнят удар в ответ», - описывал систему «Периметр» американский писатель и журналист Дэвид Хоффман.

Годами существовали догадки о том, что система «Периметр» до сих пор существует. Интересно то, что СССР пытался держать в тайне ее существование от американских врагов. Хотя она была разработана как раз для сдерживания США.

Читайте такжеThe Guardian: Ядерная война России против США состоится в Европе

Точно можно сказать то, что система «Периметр» - это решение, основанное на страхе. Москва боялась, что первый удар США уничтожит российских лидеров прежде, чем они смогут отдать приказ об ответе. Кремль также боялся, что у руководства сдадут нервы и оно не сможет отправить ракеты.

«И если Россия сейчас обсуждает публично систему «Периметр», это причина для всех нас волноваться», - говорится в статье.