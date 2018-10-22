CNN: Выход США из ядерного соглашения времен Холодной войны развязывает руки агрессивному Кремлю

Российское правительство нарушало условия соглашения, которое подписали Рейган с Горбачевым, но теперь он сможет это делать еще более откровенно и нагло.

США уже давно обвиняют Россию в нарушении договора о ликвидации ракет малой и средней дальности от 1987 года. Вашингтон и НАТО неоднократно критиковали Москву за ее зловещие поступки.

Решение вывести США из этого соглашения позволит стране разрабатывать и себе запрещенные документом ракеты. Поэтому многие аналитики боятся, что с этого момента начнется новая гонка вооружений. Но, как пишет CNN, кое-кто считает, что решение Трампа на самом деле поможет России сделать свое «черное дело» и обвинить во всем, как всегда, Америку.

«Российские чиновники вероятно сейчас празднуют. Ведь США можно обвинить в уничтожении соглашения», - пояснил бывший чиновник Госдепартамента и эксперт по контролю вооружений, а также бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

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«Американские данные о нарушениях со стороны России засекречены, поэтому публичные дискусии скатятся к обмену обвинениями и отрицаниями», - добавил он.

Россия значительно продвинулась вперед с разработкой крылатых ракет, запрещенных соглашением от 1987 года. Это означает, что Москва сможет начать более широко разворачивать их, как только документ, подписанный Рейганом и Горбачевым, будет отменен.

«Москва сможет спокойно развернуть свои крылатые ракеты 9M729, а также баллистические ракеты средней дальности, если она захочет. И без каких-либо ограничений», - пояснил Пайфер добавив, что у США пока нет таких ракет, которые бы они могли быстро развернуть в ответ на действия Кремля.

Департамент обороны США запустил программу разработки ракет средней дальности действия, что не противоречит условиям соглашения. Но понадобится время, прежде чем готовые к бою образцы появятся у американских военных.

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По мнению бывшего пресс-секретаря Госдепартамента адмирала Джона Кирби, решение Трампа сыграет на пользу России.

«Оно вручает Путину победу и позволяет ему ускорить наращивание своих возможностей. Теперь он сможет нарушать все условия более открыто», - пояснил он.