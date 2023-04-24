Кроме оккупантов, защитники Украины ежедневно уничтожают и десятки единиц различной вражеской техники.

За минувшие сутки, 24 апреля, украинские военные лидквидировали на территории нашего государства еще 660 российских захватчиков.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, таким образом, общие потери врага за время полномасштабного вторжения достигли отметки в 187080 ликвидированных лиц.

Защитники Украины ежедневно уничтожают и десятки единиц различной вражеской техники. В частности, в течение воскресенья российская захватническая армия недосчиталась 8 танков (всего - 3683); 8 боевых бронированных машин (всего - 7139); 12 артиллерийских систем (суммарно - 2849); а также 23 единицы автомобильной техники и автоцистерн (всего их уничтожено 5753 ед.).

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Кроме этого, наши военные за сутки "приземлили" 11 российских беспилотников оперативно-тактического уровня.

Также известно, что с 24 февраля 2022 года по 24 апреля 2023 года на украинской земле было уничтожено 289 российских средств противовоздушной обороны; 539 реактивных систем залпового огня; 18 кораблей и катеров; 339 единиц спецтехники. Больше никуда не полетят 308 самолетов россиян и 294 вертолета. А 911 российских крылатых ракет не поразят цели на территории нашего государства.

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Как сообщал УНИАН, украинская военная авиация 23 апреля нанесла 14 ударов по местам сосредоточения российских захватчиков. А подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, уничтожили 3 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Между тем, ВСУ отбили около 60 атак противника на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там сейчас продолжаются ожесточенные бои.

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