Также военные ВСУ в воскресенье уничтожили 11 вражеских беспилотников.

Украинская военная авиация за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по местам сосредоточения российских захватчиков.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 24 апреля, подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, уничтожили 3 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Также украинские военные уничтожили ряд с десяток вражеских беспилотников, а именно:

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2 разведывательных БПЛА типа "Мерлин",

1 БПЛА типа "Орлан-10",

8 дронов-камикадзе типа "Ланцет".

В то же время российские оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории нашего государства 1 ракетный и 46 авиационных ударов, добавляют в Генштабе. Также враг совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирных населенных пунктах.

"(Враг) активно использует авиацию, применяя крылатые авиационные бомбы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, сейчас основные усилия российские оккупационные войска сосредотачивают на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там отбито около 60 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российское военное руководство ставит задачи завершить захват Бахмута до начала украинского контрнаступления, если это возможно. Эксперты добавили, что поддержка ВДВ в этом районе, вероятно, позволит "вагнеровцам" добиться большего успеха в городе и может убедить украинские силы отступить.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский уверен, что Украина способна отразить российское вторжение, сейчас она готовится к контрнаступлению. Глава государства также пояснил, что Украина не может отказаться от обороны Бахмута, потому что его захват поможет российским оккупантам расширить фронт.

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