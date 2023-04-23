Россияне потеряли, в частности, одну единицу инженерной техники, отметили в ВМС ВСУ.

За прошедшие сутки, 22 апреля, благодаря морским пехотинцам потери России в Украине увеличились.

Украинские морпехи уничтожили почти десять российских захватчиков, окончательные потери противника уточняют, говорится на странице Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины в Facebook. "...За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины были уничтожены восемь оккупантов и одна единица инженерной техники...", - отмечается в сообщении.

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Утром 23 апреля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские захватчики пытались наступать на Авдеевском, Бахмутском и Марьинском направлениях. По данным Генштаба, на этих направлениях наши защитники отразили более 50 вражеских атак. Самые ожесточенные бои идут за города Бахмут и Марьинка.

Стоит отметить, что враги несут очень большие потери в Украине. Общие потери россиян уже составляют примерно 186 420 захватчиков. Кроме того, ликвидировано много вражеской техники, в частности, 339 единиц спецтехники.

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