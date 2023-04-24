На Марьинском направлении в течение суток защитниками были отбиты многочисленные атаки противника в северной и центральной частях Марьинки.

Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там отбито около 60 атак оккупантов. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. В частности, на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за сам город Бахмут. Также, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадал целый ряд населенных пунктов.

"На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не имел и понес большие потери", - сообщили в Генштабе.

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На Марьинском направлении в течение суток украинскими защитниками были отбиты многочисленные атаки противника в северной и центральной частях Марьинки, а также в районе Новомихайловки Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Прасковеевка Донецкой области.

При этом в Генштабе добавили, что на Шахтерском и Лиманском направлении за сутки противник наступательных действий не проводил.

Война в Украине: новости

22 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украине известны все планы российских захватчиков на ближайшее время. Он отметил, что в настоящее время продолжается подготовка ВСУ к контрнаступлению.

Экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер выразил убеждение, что ВСУ имеют хорошие шансы провести успешное контрнаступление. При этом армия РФ, по его мнению, сейчас находится в плохой форме.

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