Его доставят в крайние сроки составленного графика.

Франция предупредила Италию, что зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T будет готов к отправке в Украину не раньше июня.

"На одной из просочившихся страниц сообщается, что 22 февраля Франция сообщила Италии, что ракетный комплекс для Украины не будет готов раньше июня", - пишет Politico, ссылаясь на секретные документы Пентагона, которые "слили" в сеть.

Издание отмечает, что это "самый конец графика, который Министерство обороны Италии выложило в феврале".

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ЗРК SAMP-T от Италии и Франции

В прошлом году президент Владимир Зеленский попросил Италию передать Украине зенитные ракетные комплексы SAMP-T.

После очередного заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" стало известно, что Италия и Франция объединятся, чтоб передать Украине систему ПВО SAMP/T. Кроме того, они хотят вместе закупить для ЗРК 700 ракет Aster-30 стоимостью 2 миллиарда евро.

В феврале 2023 года премьер Италии Джорджа Мэлони объявила в Киеве передачу Украине трех видов ПВО - SAMP-T, Skyguard и Spike. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни уточнил, что SAMP/T может быть развернут в течение двух месяцев.

В том же месяце украинские военные отправились за границу для учений с SAMP/T.

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