Система SAMP/T очень точная, оптимизирована не только против самолетов, но и ракет, летящих со скоростями, превышающими скорость звука, и маневрируют на последних этапах атаки.

Власти Италии и Франции совместно закажут крупную партию из 700 ракет Aster-30, стоимость которых составит 2 млрд евро, для франко-итальянского ЗРК SAMP/T, который предоставят Киеву.

Как сообщило французское издание l’Opinion, часть ракет останется в Италии и Франции, а сколько из них будет предоставлено Украине пока не известно. Издание уточнило, что договоренность о масштабной закупке ракет Aster-30 была достигнута 27 января во время визита министра обороны Франции Себастьян Лекорню в Рим.

"Мы разделили общую волю продолжать поддерживать Украину, обезопасить Средиземное море перед лицом новых угроз и наращивать общие производственные возможности, в частности в области противовоздушной обороны", - прокомментировал договоренность Лекорню.

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Уточняется, что ЗРК SAMP/T, созданный совместным франко-итальянским консорциумом, может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно и является единственной системой европейского производства, которая может перехватывать баллистические ракеты.

Соответствующее соглашение подтвердило и итальянское издание Іlmessaggero. Оно отметило, что ЗРК SAMP/T поможет отбиваться от самолетов, ракет и беспилотников. Это самое ценное вооружение, которое Италия может дать Украине, подчеркнуло издание. По словам итальянского генерала Леонардо Трикаричо, "фаза конфликта такова, что сегодня Украина как никогда нуждается в укреплении своей системы ПВО".

"Мы видели, как россияне применяют самые современные крылатые ракеты, поэтому зонтик для этих коварных ракет должен быть как можно крепче. В этом контексте вклад, который сделает Италия, будет более ценным, чем когда-либо", - прокомментировал он.

Как отметило издание, система SAMP/T очень точная, оптимизирована не только для самолетов, но и ракет, летящих со скоростями, значительно превышающими скорость звука, и маневрируют на последних этапах атаки. При этом издание отметило, что в силу своей сложности и высокой технологичности необходимо приобретение навыков для украинских военных.

ЗРК SAMP / T для Украины

Правительство Италии одобрило решение поставить Украине батарею зенитно-ракетного комплекса SAMP/T. Как уточнл глава МИД Антонио Таяни, Италия работала с французами над вопросом поставки этого ЗРК Украине.

Зенитно-ракетный комплекс SAMP/T - совместная франко-итальянская разработка, в основе которой лежит ракета-перехватчик ASTER 30 и радарный комплекс Arabel. Главным преимуществом этого ЗРК является его способность сбивать баллистические ракеты.

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