В Киеве состоялась встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Как передает корреспондент УНИАН, глава итальянского правительства заявила о передаче Украине трех систем ПВО на совместном брифинге с Зеленским.
В частности, она обснила, что шестой пакет "преимущественно " концентрируется на противовоздушной обороне, чтобы защитить гражданскую и критическую инфраструктуру.
"Мы много работали над этим вместе с Францией, чтобы быстро объединить наши технологии. Зенитно-ракетные комплексы SAMP-T - это очень важно, но в новом пакете помощи есть еще и другие системы ПВО, в частности, Skyguard и Spike", - сказала Мэлони.
Премьер также прокомментировала вероятность предоставления Украине истребителей.
Она подчеркнула, что когда речь идет о стране, против которой осуществлена агрессия, то все предоставленное ей оружие должно быть оборонительным и предназначено для защиты.
Также Мэлони заявила о помощи Киеву в разминировании страны и поставках генераторов.
Кроме этого президент Украины и премьер-министр Италии обсудили аспекты сотрудничества в области обороны и безопасности.
"Сегодня на переговорах с госпожой премьер-министром мы проработали все ключевые аспекты нашего партнерства с Италией как на двустороннем уровне, так и в европейских институтах и в целом международных отношениях...", - сказал он.
По словам главы государства, о европейской и евроатлантической интеграции "будем сегодня говорить более подробно во время продолжения встречи".
"Конечно, прежде всего мы обсудили сотрудничество в области обороны и безопасности, и я благодарю Италию за новый пакет оборонной поддержки для Украины", - отметил президент.
Кроме того, Зеленский и Мэлони обсудили реализацию украинской формулы мира и приобщение к этому Италии.
"Пока продолжается эта агрессия, санкции свободного мира против РФ должны усиливаться и, по нашему мнению, постоянно, чтобы не дать России адаптироваться к давлению", - подчеркнул Зеленский.
Итальянская помощь Украине в борьбе против России: что известно
Италия готовится передать Украине несколько единиц немецких Panzerhaubitze 2000 и РЗСВ М270, и немалое количество старых гаубиц M109.
Совет министров Италии одобрила постановление о продлении поставок оружия в Украину до 31 декабря 2023 года.
Власти Италии и Франции совместно закажут большую партию из 700 ракет Aster - 30, стоимость которых составит 2 млрд евро для франко-итальянского ЗРК SAMP/T.
Рим готов отправить истребители Украины, однако при одном условии.
Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони разоблачила Владимира Путина в его словах о войне в Украине.