Кроме этого Рим поможет Украине с разминированием, а также займется поставкой генераторов.

В Киеве состоялась встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Как передает корреспондент УНИАН, глава итальянского правительства заявила о передаче Украине трех систем ПВО на совместном брифинге с Зеленским.

В частности, она обснила, что шестой пакет "преимущественно " концентрируется на противовоздушной обороне, чтобы защитить гражданскую и критическую инфраструктуру.

"Мы много работали над этим вместе с Францией, чтобы быстро объединить наши технологии. Зенитно-ракетные комплексы SAMP-T - это очень важно, но в новом пакете помощи есть еще и другие системы ПВО, в частности, Skyguard и Spike", - сказала Мэлони.

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Премьер также прокомментировала вероятность предоставления Украине истребителей.

Она подчеркнула, что когда речь идет о стране, против которой осуществлена агрессия, то все предоставленное ей оружие должно быть оборонительным и предназначено для защиты.

Также Мэлони заявила о помощи Киеву в разминировании страны и поставках генераторов.

Кроме этого президент Украины и премьер-министр Италии обсудили аспекты сотрудничества в области обороны и безопасности.

"Сегодня на переговорах с госпожой премьер-министром мы проработали все ключевые аспекты нашего партнерства с Италией как на двустороннем уровне, так и в европейских институтах и в целом международных отношениях...", - сказал он.

По словам главы государства, о европейской и евроатлантической интеграции "будем сегодня говорить более подробно во время продолжения встречи".

"Конечно, прежде всего мы обсудили сотрудничество в области обороны и безопасности, и я благодарю Италию за новый пакет оборонной поддержки для Украины", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский и Мэлони обсудили реализацию украинской формулы мира и приобщение к этому Италии.

"Пока продолжается эта агрессия, санкции свободного мира против РФ должны усиливаться и, по нашему мнению, постоянно, чтобы не дать России адаптироваться к давлению", - подчеркнул Зеленский.

Итальянская помощь Украине в борьбе против России: что известно

Италия готовится передать Украине несколько единиц немецких Panzerhaubitze 2000 и РЗСВ М270, и немалое количество старых гаубиц M109.

Совет министров Италии одобрила постановление о продлении поставок оружия в Украину до 31 декабря 2023 года.

Власти Италии и Франции совместно закажут большую партию из 700 ракет Aster - 30, стоимость которых составит 2 млрд евро для франко-итальянского ЗРК SAMP/T.

Рим готов отправить истребители Украины, однако при одном условии.

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони разоблачила Владимира Путина в его словах о войне в Украине.

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