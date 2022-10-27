Пока неизвестно, согласится ли западный партнер отправить ЗРК нашему государству.

На текущий момент поставки систем противовоздушной обороны — это приоритет для Украины. Они помогут защититься от ударов России, в частности, по объектам энергетической инфраструктуры. Чтобы усилить украинскую ПВО, президент Владимир Зеленский попросил Италию предоставить нам зенитные ракетные комплексы SAMP-T.

Об этом глава государства рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

"Системы противовоздушной обороны. На сегодняшний день это для нас наибольший приоритет. Вы знаете почему. Потому что мы хотим, чтобы наши люди вернулись домой из-за границы, чтобы их дети могли пойти в школу, в университет и так далее. Но без безопасности, без ПВО мы не можем этого обеспечить. Очень немногие страны производят ПВО — не только имеют, но и производят. Италия вместе с Францией и Германией производит комплексы SAMP-T. И мы в них нуждаемся", — сообщил Зеленский.

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Поставки Украине систем ПВО: последняя информация

Две недели назад Германия передала первую систему противовоздушной обороны IRIS-T. Она уже успела показать "довольно неплохие" результаты, о чем отчитались в Воздушных силах ВСУ. Еще три единицы немецких ПВО будут отправлены "как можно скорее".

В конце октября поступила информация, что две системы NASAMS уже находятся на территории Украины.

По данным издания Reuters, США рассматривают возможность поставок ПВО HAWK и ракет для них из собственных запасов. Они помогут бороться с российскими крылатыми ракетами.

Испания в середине октября согласилась предоставить Украине четыре системы противовоздушной обороны HAWK.

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