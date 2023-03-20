По данным СМИ, речь идет о небольшой группе бойцов.

В Италии украинские военнослужащие завершили обучение работе с противоракетной системой Samp-T.

По данным источников информационного агентства ANSA, речь идет о группе из около 20 украинских защитников. "Группа из около 20 украинских военнослужащих завершила программу обучения в Италии, сообщили в воскресенье источники ANSA, подтверждая сообщение прессы", - говорится в сообщении.

Il Fatto Quotidiano сообщала, что учения, которые прошли в Сабаудии (провинция Латина к югу от Рима), касались противоракетной системы Samp-T.

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Система SAMP/T-MAMBA - это эквивалент американской системы Patriot. Она способна отслеживать и перехватывать десятки целей, в том числе и баллистические ракеты. Одна пусковая установка ЗРК вооружена 8 ракетами.

Помощь Украине от Италии

Прошлой осенью президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что попросил Италию передать Украине зенитные ракетные комплексы SAMP-T.

В декабре 2022 года Италия одобрила продление поставок оружия в Украину до конца 2023 года. Позже в итальянском МИД заявили, что готовы передавать Украине оборонительное вооружение, однако о поставках наступательного речи не идет.

После очередного заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" стало известно, что Италия и Франция передадут Украине систему ПВО SAMP/T. По данным СМИ, они хотят закупить для ЗРК 700 ракет Aster-30 стоимостью 2 миллиарда евро.

В феврале премьер Италии Джорджа Мелони прибыла в Киев и объявила о передаче Украине трех видов ПВО - SAMP-T, Skyguard и Spike.

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