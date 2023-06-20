Она защищает ключевые объекты и жизни людей, добавил президент Франции.

Зенитный ракетный комплекс средней дальности SAMP/T уже доставили в Украину.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже, пишет газета Le Monde. Отмечается, что речь французского лидера была посвящена воздушной и противоракетной обороне Европы.

"ЗРК средней дальности SAMP/T франко-итальянского производства доставлен в Украину, где он находится в эксплуатации и защищает ключевые объекты и жизни", - сказал Макрон.

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ЗРК SAMP/T для Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский обратился к Италии с просьбой передать Украине эти зенитные ракетные комплексы еще в октябре 2022 года.

Уже в феврале стало известно, что Италия и Франция готовы передать комплексы SAMP/T для защиты неба над Украиной. Во время визита в столицу премьер Италии Джорджа Мелони сообщила, что в пакет помощи стране вошли системы SAMP-T, Skyguard и Spike.

В марте СМИ сообщили, что группа из 20 украинских военнослужащих прошла обучение работе с SAMP/T на территории Италии.

Однако уже в апреле в СМИ появилась информация о том, что ЗРК смогут подготовить к отправке в Украину не раньше июня.

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