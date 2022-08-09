Ракетоносители держатся на ракетно-безопасном расстоянии.

Россияне продолжают держать высокоточные ракеты вблизи подконтрольного Украине побережья Черного моря.

Как отметили в ОК "Пивдень", оккупанты оставили на дежурстве в Черном море 2 надводных носителя крылатых ракет типа "Калибр". Они снаряжены 16 ракетами.

Также на дежурстве 1 большой десантный корабль.

"Они, как и все остальные 6 единиц корабельно-катерного состава вражеского флота, держатся на ракетно-безопасном расстоянии от подконтрольного нам побережья", - говорится в сообщении.

Учитывая актуальность ракетных угроз как с моря, так и с воздуха, и с оккупированной суши, военные призывают не пренебрегать собственной безопасностью.

"Соблюдайте порядок действий при сигналах тревог. Не подвергайте себя опасности, посещая запрещенные зоны и объекты, помните, что ограничения введенные в рамках правового режима военного положения, призваны уберечь ваши жизни", - отметили в ОК "Пивдень".

Напомним, в понедельник, 8 августа, над Украиной было сбито четыре крылатых ракеты "Калибр", общая стоимость которых составляет почти $30 млн.

В середине июля президент Владимир Зеленский сообщил, что захватчики выпустили по нашей территории более трех тысяч ракет разного типа.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что всего было сбито 182 вражеские крылатые ракеты.

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