Россияне продолжают держать высокоточные ракеты вблизи подконтрольного Украине побережья Черного моря.
Как отметили в ОК "Пивдень", оккупанты оставили на дежурстве в Черном море 2 надводных носителя крылатых ракет типа "Калибр". Они снаряжены 16 ракетами.
Также на дежурстве 1 большой десантный корабль.
"Они, как и все остальные 6 единиц корабельно-катерного состава вражеского флота, держатся на ракетно-безопасном расстоянии от подконтрольного нам побережья", - говорится в сообщении.
Учитывая актуальность ракетных угроз как с моря, так и с воздуха, и с оккупированной суши, военные призывают не пренебрегать собственной безопасностью.
"Соблюдайте порядок действий при сигналах тревог. Не подвергайте себя опасности, посещая запрещенные зоны и объекты, помните, что ограничения введенные в рамках правового режима военного положения, призваны уберечь ваши жизни", - отметили в ОК "Пивдень".
Напомним, в понедельник, 8 августа, над Украиной было сбито четыре крылатых ракеты "Калибр", общая стоимость которых составляет почти $30 млн.
В середине июля президент Владимир Зеленский сообщил, что захватчики выпустили по нашей территории более трех тысяч ракет разного типа.
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что всего было сбито 182 вражеские крылатые ракеты.