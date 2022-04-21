В Верховной Раде также определили порядок въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее.

Верховная Рада постановила, что принудительное приобретение гражданства России на временно оккупированных территориях не признается Украиной и не является основанием для потери гражданства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования правового режима на временно оккупированной территории Украины" (регистрационный номер 7270), за который сегодня проголосовали 300 народных депутатов.

Законом определено, что датой начала временной оккупации отдельных территорий Украины является 19 февраля 2014 года и незаконность такой оккупации.

В законе указано, что принудительное автоматическое приобретение гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, гражданства Российской Федерации не признается Украиной и не является основанием для потери гражданства Украины.

Также законом определен порядок въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее. Речь идет о праве для граждан Украины беспрепятственно заезжать на подконтрольную территорию Украины через КПВВ, а также через линию разграничения – гуманитарными коридорами или любым доступным способом. Если на временно оккупированных территориях продолжаются боевые действия, въезд туда ограничивается до завершения боев.

В законе определен перечень имущества, которое разрешено завозить с оккупированных территорий, в частности во время эвакуации – личные вещи, мебель, бытовую технику.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Украина и мир никогда не признают псевдореферендумы на оккупированном юге.

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