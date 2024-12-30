Фото с рукой убитой Ирины Филькиной весной 2022 года облетело весь мир.

Установили личность оккупанта, причастного к убийству жительницы Бучи Ирины Филькиной - женщины с "красным маникюром", фото с которой облетело весь мир. Им оказался российский командир, сообщает Бучанский городской совет.

"Следственное управление Нацполиции Украины установило личность военного РФ, причастного к убийству Ирины Филькиной в Буче - сотрудницы компании "Эпицентр". Подозреваемым является Артем Тареев, 1995 года рождения, командир 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ РФ", - говорится в сообщении.

Как отметили в горсовете со ссылкой на данные следствия, 5 марта 2022 года Тареев отдал приказ стрелять по всем гражданским лицам, которые появятся в районе перекрестка улиц Яблунской и Водопроводной, что в Буче.

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Филькину расстреляли в тот же день около 11:15, когда она ехала на велосипеде. В сообщении отмечается, что в нее выпустили не менее 15 пуль из автоматического оружия и БМД-2.

Всего, по данным следствия, по приказу Тареева на улице Яблунской тогда были убиты 13 мирных жителей.

"Установление личности подозреваемого - это важный шаг в расследовании военных преступлений на территории Украины. Все причастные к убийствам мирного населения должны предстать перед международным правосудием", - отметили в городском совете.

Что известно о гибели "женщины с красным маникюром"

Как сообщал ранее УНИАН, после того, как фото с рукой Ирины Филькиной облетело весь мир, ее узнала бучанская визажистка Анастасия Субачева. За день до начала войны Ирина посещала ее.

Впоследствии дочь Ирины Ольга рассказала обстоятельства смерти матери. По ее словам, оккупанты застрелили Ирину почти рядом с ее домом. Она долго не могла ни похоронить мать, ни забрать ее тело, потому что надо провести судмедэкспертизу. Ирина стала одним из доказательств зверств российских оккупантов в Украине и геноцида против украинцев в Буче.

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