Евгений Дикий предупредил, что украинцы останутся один на один в врагом.

Масштабная мобилизация нужна не Вооруженным силам Украины или Офису президента, а самим украинцам. Альтернатива лишь одна – полная оккупация Украины армией Российской Федерации.

"Надо понять, что люди, надевшие пиксель почти два года назад, физически не способны довоевать эту войну до победы. Они способны еще какое-то время держать фронт и обеспечить нам в тылу еще несколько месяцев спокойной жизни в стиле "не смотри вверх", но не больше, а дальше они просто закончатся, и если мы к тому их не заменим, придет орда", - сообщил бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий в Facebook.

По его словам, сейчас нет никаких промежуточных вариантов.

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"Нет опции "встретиться посередине", нет приемлемого, хотя может и неприятного компромисса. Россия не скрывает, что не согласится ни на какой компромисс, и что намерена воевать именно до "победы", то есть до полной оккупации Украины и "окончательного решения укрАинского вопроса", в гитлеровском понимании окончательных решений", - предупредил эксперт.

При этом он напомнил, что в Москве прямо говорят о "временно окупированных русских городах Киеве, Днепропетровске, Запорожье, Одессе, Харькове и многих других", что свидетельствует о том, что Россия не остановится до тех пор, пока не захватит всю территорию Украины.

"Оккупация будет не как в Крыму — это будет сперва одна большая Буча, которая потом превратится в один большой Херсон. То есть сначала придут "боевые буряты", вытащат из подвалов уклонистов, которые там пересидят мобилизацию, на их глазах развлекутся с их женщинами и детьми. Теми, кого буряты не пристрелят, чуть позже займутся ФСБшники, и каждому вспомнят и самый маленький донат, и самых отдаленных родственников в ВСУ, и даже ругательства в соцсетях. И только для тех, кто как-то и это переживет, наступит Крым — но не Крым-2014, а Крым-2023, с тотальной мобилизацией, и российскими военкомами, которым всякую байду не расскажешь", - отметил Дикий.

Также он считает, что в этом случае Европа закроет границы и украинцы останутся один на один с врагом в своем доме.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что мобилизация не сработает, если украинцы не поймут, что это нужно не армии, а тем, кто находитсся в тылу.

При этом командир стрелкового батальона 59-й бригады Максим "Кондор" напомнил, что защитникам Украины нужен отдых, поэтому мобилизация необходима.

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