У погибших на суше еще есть какие-то шансы быть возвращенными домой. Если же погибли на воде, шансов практически нет.

Тамара Янина, жена погибшего во время обороны Мариуполя "азовца" Алексея Янина, рассказала, почему никогда не сможет похоронить своего мужа.

В комментарии НВ Тамара рассказала, что узнала о смерти своего мужа 9 апреля 2022 года из поста его сослуживца в Facebook. Он писал, что Алексей на псевдо "Индиец" погиб в ночь на 7 апреля.

Женщина узнала, что ее муж погиб во время форсирования реки в Мариуполе. В лодке было пятеро бойцов. В них попала ракета, которая "разносит все в фарш", по словам жены погибшего. Там даже от лодки не было ни одного обломка, а от людей — тем более.

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"Мне мужа похоронить не удастся — у меня нет на это шанса. Даже если я найму аквалангистов, что они там найдут? Я уже с этим смирилась. Я знаю это с апреля, и за это время я с этим свыклась и пережила", - заявила Тамара.

Она добавила, что у погибших на суше еще есть какие-то шансы быть возвращенными домой. Если же погибли на воде, как Алексей, шансов практически нет.

"Однако каждый год, 7 апреля, когда Мариуполь освободят, я хочу ездить туда. Хочу быть в этот день там", - подытожила жена павшего бойца "Азова".

Оккупация Мариуполя

С начала марта Мариуполь находился в блокаде оккупационных войск РФ. Захватчики сбрасывали бомбы на Мариупольский роддом, драматический театр и другие здания, в которых прятались мирные люди.

По данным премьер-министра Дениса Шмигаля, в результате российской агрессии было уничтожено более 95% всех сооружений города.

В середине мая защитники "Азовстали" вышли с территории завода. Они держали оборону более 80 дней. После этого Мариуполь оказался в полной оккупации.

Ранее мэр города Вадим Бойченко сообщил, что в Мариуполе остается более ста тысяч жителей. В большей части города нет воды и света, отопительный сезон не смогут начать.

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