Тамара Янина, жена погибшего во время обороны Мариуполя "азовца" Алексея Янина, рассказала, почему никогда не сможет похоронить своего мужа.
В комментарии НВ Тамара рассказала, что узнала о смерти своего мужа 9 апреля 2022 года из поста его сослуживца в Facebook. Он писал, что Алексей на псевдо "Индиец" погиб в ночь на 7 апреля.
Женщина узнала, что ее муж погиб во время форсирования реки в Мариуполе. В лодке было пятеро бойцов. В них попала ракета, которая "разносит все в фарш", по словам жены погибшего. Там даже от лодки не было ни одного обломка, а от людей — тем более.
"Мне мужа похоронить не удастся — у меня нет на это шанса. Даже если я найму аквалангистов, что они там найдут? Я уже с этим смирилась. Я знаю это с апреля, и за это время я с этим свыклась и пережила", - заявила Тамара.
Она добавила, что у погибших на суше еще есть какие-то шансы быть возвращенными домой. Если же погибли на воде, как Алексей, шансов практически нет.
"Однако каждый год, 7 апреля, когда Мариуполь освободят, я хочу ездить туда. Хочу быть в этот день там", - подытожила жена павшего бойца "Азова".
Оккупация Мариуполя
С начала марта Мариуполь находился в блокаде оккупационных войск РФ. Захватчики сбрасывали бомбы на Мариупольский роддом, драматический театр и другие здания, в которых прятались мирные люди.
По данным премьер-министра Дениса Шмигаля, в результате российской агрессии было уничтожено более 95% всех сооружений города.
В середине мая защитники "Азовстали" вышли с территории завода. Они держали оборону более 80 дней. После этого Мариуполь оказался в полной оккупации.
Ранее мэр города Вадим Бойченко сообщил, что в Мариуполе остается более ста тысяч жителей. В большей части города нет воды и света, отопительный сезон не смогут начать.