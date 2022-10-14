Им дали неделю, чтобы "подумать".

Подростков в Мариуполе российские оккупанты пытаются завербовать в "неопионерський путинюгенд".

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Очередные попытки вербовки юношей в неопионерський путинюгенд. Вчера подростков принудительно согнали в школу №53 и демонстрировали, какую выучку имеют "юнармейцы" и дали неделю "подумать" относительно поступления. Программа обучения ненавидеть с детства и убивать украинцев в Мариуполе на марше", - отметил он.

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Андрющенко также публиковал данные мужчины, который после оккупации "самостоятельно перешел на сторону врага".

"В настоящее время является руководителем территориального штаба ОО "ВПД "Молодая гвардия - Юнармия" м. Мариуполя. Занимается антиукраинским воспитанием подростков и их вербовкой до вступления в этот путинюгенд. Активно принуждает родителей к включению детей в члены организации", - добавил советник мэра.

Российская оккупация Мариуполе

В 2014 году Мариуполь в течение месяца находился под контролем боевиков "ДНР", однако затем город освободили.

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину российские захватчики окружили Мариуполь и длительное время обстреливали из тяжелой артиллерии и наносили авиационных и ракетных ударов, после чего разрушили и захватили город.

По словам мэра Мариуполя россияне убили вдвое больше мариупольцев, чем немцы во время Второй мировой.

После объявления "частичной" мобилизации в РФ жителей захваченного города тоже хотят призывать в армию. Движение сопротивления получило доступ к документам оккупантов, где сказано о необходимости сформировать списки мариупольцев, которых отправят во вражеское войско. Перечни должны составить до 10 октября.

Педагогов, медиков и всех "бюджетников" в Мариуполе заставляют до 1 января получить российские паспорта.

С 26 сентября в городе начали сносить здания, в которых жили люди. Горожан просто выгоняют на улицу и не предоставляют никакой замены.

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