Российские корабли боятся заходить в зону поражения ракетным комплексом.

Черноморский флот России не сумеет захватить Одессу, а если предпримет попытку, то может вовсе быть уничтожен.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ.

"Теоретически - да, это возможно. Кстати, я был бы очень приятно удивлен, если бы Черноморский флот отправился в сторону нашего побережья. Почему? Потому что как только они вошли в зону поражения наших противокорабельных комплексов, то мы могли бы спокойно нанести огневой удар еще и по кораблям Черноморского флота", - сказал он.

По словам Жданова, именно поэтому корабли Черноморского флота никуда не двигаются.

"Они там стоят в акватории Черного моря и готовятся к нанесению ракетных ударов по нашей территории. И боятся заходить в зону вероятного поражения противокорабельного ракетного комплекса, расположенного у нас, как сказал министр Резников, на боевом дежурстве", - отметил эксперт.

Ранее Жданов предположил, что ВСУ, вероятно, будут рассматривать возможность уничтожения Черноморского флота РФ, расположенного в бухте оккупированного Севастополя.

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