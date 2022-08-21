По мнению эксперта, сейчас подобное использование американских ракетных систем для ВСУ – "непозволительная роскошь".

Военный эксперт Олег Жданов оценил возможность использования Вооруженными силами Украины американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для "размазывания" наступления российских оккупантов на отдельных направлениях.

Свое мнение по этому поводу он высказал на YouTube-канале, отвечая на вопрос о наступлении рашистов на Донбассе возле Песков и Бахмута.

"К сожалению, нельзя, потому что там и войск особо нет. Это получится, что мы с HIMARS будем гоняться за отдельными взводами… В районе Бахмута, Песков и Авдеевки в основном работают частные военные компании. Там количество личного состава не такое уж и большое. И наносить удары HIMARS – это будет слишком", – считает он.

"Вот когда у нас армия будет, как в США по укомплектованности техникой и вооружением, то тогда, наверное, для нас не будет проблемой выдвигать HIMARS на отдельные направления и наносить огневое поражение противнику на взводных опорных пунктах. Сегодня, к сожалению, для нас это непозволительная роскошь", – добавил Жданов.

Напомним, на днях США объявили о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, а также ЗРК NASAMS.

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