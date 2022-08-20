Сейчас украинское войско накапливает резервы для контрнаступления на всех направлениях.

Сейчас оккупанты ведут активные попытки наступления на двух направлениях, но их наступательный потенциал снижается. В то же время ВСУ накапливают резервы и готовятся к контрнаступлению.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире канала FreeДОМ.

"У нас остается Авдеевское и Бахмутское направления. Там противник неустанно пытается вести наступательные действия, но за последние сутки никаких продвижений не было, все попытки штурма наших позиций были отбиты. Российские войска вернулись с потерями на первоначальные позиции", - отметил эксперт.

По его словам, иногда враг пытается продвигаться на Харьковском направлении. Однако наступательный потенциал оккупантов снижается.

"Сейчас батальонно-тактические группировки не идут в атаки. Идут в атаку максимум ротные подразделения и ДРГ численностью от 20 до 30 человек. Масштабы даже наступательных действий уменьшаются", - констатировал Жданов.

Как отметил эксперт, британская разведка констатировала, что украинские воины выбили наступательный потенциал русских, но еще не накопили собственного. Это повлияет на сроки проведения украинского контрнаступления.

"Контрнаступление будет зависеть от возможностей Вооруженных сил Украины накопить резервы. Понимаете, совокупность факторов: да, оружия поступает больше, правда мы не можем оценить объемы. Теперь необходимо оценить количество вооружения и личного состава. Когда мы будем иметь симбиоз, тогда можем говорить о контрнаступлении. Думаю, в ближайшую неделю мы вряд ли что увидим. Мы будем собирать силы и резервы. Но ближе к концу месяца вполне возможно, что ВСУ осуществят попытки развертывания контрнаступления, или контропераций на отдельных направлениях", - отметил Жданов.

Как сообщал УНИАН, ранее Жданов заявлял, что украинской армии пока не хватает количества оружия чтобы начинать эффективное контрнаступление на всех направлениях.

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