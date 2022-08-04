По словам эксперта, Украина готова к оборонительной операции.

Вооруженным силам Украины, вероятно, придется несколько повременить с контрнаступлением по причине малых объемов поставок Западом оружия.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, комментируя ситуацию на фронте.

"Вопрос с контрнаступлением немного откладывается. Но вопрос оборонительной операции - нет, мы в состоянии ее провести", - заверил он.

По словам Жданова, сейчас россиянам нужно перемирие, а Украине - победа на поле боя для формирования переговорной позиции.

"Нельзя сказать, что полностью не существует угрозы прорыва российских войск на направлениях трех основных городов, но при этом вероятность прорыва практически равна нулю", - высказался эксперт, уточнив, что имеет в виду Кривой Рог, Запорожье и Николаев.

Он подчеркнул, что враг пытается растянуть ВСУ по всей линии фронта, длина которой составляет почти 2,5 тысячи километров.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Россия перебрасывает большое количество войск на юг из-за контрнаступления ВСУ. Речь идет о тактических группах ВДВ, которые были размещены на оккупированном Донбассе.