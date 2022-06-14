В качестве примера Жданов привел в пример позицию руководства Германии.

Некоторые европейские страны, прежде всего Германия, отказываются поставлять Украине танки.

О такой тенденции рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает "Сегодня".

Комментируя предстоящий саммит глав оборонных ведомств ("Рашмтайн-3"), эксперт спрогнозировал расширение географии военной помощи Украине.

"И второе - очень бы хотелось получить расширение географии стран, которые нам предоставляют вооружение. Скорее всего, это тоже произойдет. Вопрос в объемах этого вооружения и в сроках поставки", - сказал он.

По словам эксперта, немецкое руководство в лице канцлера Олафа Шольца накладывает вето на любые поставки вооружение Киеву, распространяя свое его на все страны, которые имеют вооружение производства Германии.

В то же время Жданов выразил обеспокоенность относительно поставок вооружения со стороны Германии.

"Помните желание Испании передать нам 40 танков "Леопард-2"? Так вот, Германия не просто запретила передавать эти танки Испании для Украины, но и заставила Испанию извиняться за то, что Испания посмела даже подумать о том, чтобы передать Украине танки", - подчеркнул он.

Сейчас, по словам Жданова, "опять всплывает очень нехорошая тенденция - страны старой Европы договорились не поставлять Украине танки".

"Такая информация в европейских СМИ, к сожалению, начала опять появляться", - добавил он.

Как известно, Шольца неоднократно обвиняли в затягивании поставок оружия Украине. Сам он считает, что Германия помогает Украине больше, чем "кто-либо другой".

В то же время нечеткая позиция Шольца относительно войны в Украине не устраивает и президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что немецкому канцлеру пора наконец определиться.