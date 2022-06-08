Он добавил, что Берлин направляет Вооруженным силам Украины самые современные артиллерийские системы.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна помогает Украине больше, чем "почти кто-либо другой".

Об этом сообщает The Telegraph. По его словам, страна является одним из главных сторонников Украины в военном отношении.

"Германия является одним из главных сторонников Украины в военном отношении, и, вероятно, только Соединенные Штаты оказывают большую поддержку, чем мы", - сказал Шольц на пресс-конференции вместе с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии.

Он добавил, что Берлин направляет Вооруженным силам Украины самые современные артиллерийские системы и учит украинцев их использовать.

"Мы должны продолжать наш диалог и дальше говорить друг с другом", - заявил Шольц, но в ответ на это его раскритиковали коллеги из стран Балтии.

"Мы считаем, что невозможно разговаривать с государством, которое пытается перекроить карту в XXI веке", - сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Как сообщал УНИАН, бывшая немецкая канцлер Ангела Меркель нарушила молчание и прокомментировала войну в Украине. Меркель не стала извиняться за свою политику в отношении РФ и добавила, что не считает себя виновной в нападении России на Украину. При этом она признала, что "не удалось создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить это".

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