Немецкий канцлер также анонсировал поставки радаров для обнаружения вражеской артиллерии.

Германия расширит военную помощь Украине и предоставит ВСУ дополнительные единицы оружия. Предполагается поставка современных систем ПВО и противоартиллерийских радаров.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с премьер-министром Словакии, пишет Spiegel.

"Мы существенно расширим нашу поддержку украинской армии. Мы поставим Украине в частности современный комплекс противоракетной обороны и радар для обнаружения артиллерии", - заявил Шольц.

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация о том, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует первую с начала полномасштабного вторжения РФ поездку в Киев.

Шольца неоднократно обвиняли в затягивании поставок оружия Украине. Сам он считает, что Германия помогает Украине больше, чем "кто-либо другой".

В то же время нечеткая позиция Шольца относительно войны в Украине не устраивает и президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что немецкому канцлеру пора наконец определиться.

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