Накануне под удар попала вражеская авиабаза в оккупированной Новофедоровке.

Вооруженные силы Украины могли атаковать российскую авиабазу в оккупированной Новофедоровке (Крым) противокорабельной ракетой Harpoon либо дальнобойными ATACMS, поставка которых из США пока официально не подтверждена.

Такое предположение высказал военный эксперт Олег Жданов во время прямого эфира с Марком Фейгиным.

Жданов уточнил: несмотря на то, что Harpoon является противокорабельным комплексом, он все же имеет возможность попадать в наземные цели.

"Второй вариант - это ATACMS", - сказал эксперт.

По его словам, во время четвертой встречи глав Минобороны на базе "Рамштайн" было решено не оглашать весь список вооружения, которое поставляется Украине Западом.

"Вполне возможно, что это может быть такой неприятный сюрприз для российских войск", - добавил Жданов.

Удар по аэродрому в Крыму

Днем во вторник, 9 августа, в захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив сразу намекнул, что мощные взрывы в Крыму 9 августа произошли в результате обстрела, осуществленного украинской стороной.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы.

Отреагировали на это и в украинском оборонном ведомстве.