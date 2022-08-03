По прогнозу эксперта, враг будет создавать иллюзию наступления на трех направлениях.

Российские оккупанты, вероятно, попытаются создать иллюзию массированного наступления в Украине, как это было 24 февраля.

Такой прогноз озвучил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, подобные действия можно будет наблюдать, как минимум, на трех направлениях.

"Допустим, криворожское (только не на Кривой Рог, а на Вознесенск), донецкое (на Бахмут) и харьковское (в направлении Харькова или расширение захвата территории Харьковской области). Такой, скорее всего, задум просматривается на сегодняшний день на всех фронтах", - предположил Жданов.

При этом эксперт убежден, что сил на подобные действия у оккупантов точно не хватит.

"Стать в глухую оборону, перераспределив войска более-менее равномерно по всей линии фронта, было бы наверно наиболее правильно. Но здесь почему прыжок? Скорее всего, задум стоит в том, чтобы симитировать масированное наступление. Чтобы напугать нас наступлением, а потом предложить переговорный процесс. И главной задачей переговорного процесса поставить прекращение огня", - добавил он.

По мнению Жданова, подобные планы врага не пугают ВСУ, поскольку они уже сами пугают россиян на фронте.

Ранее Жданов озвучил "фантастический" план россиян на август и допустил, что в этом месяце в войне может случиться перелом.