Во Львовской ОВА отметили, что пострадавших нет.

Во Львовской области российская ракета попала в военный объект.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

"Во время воздушной тревоги произошли два взрыва на территории военного объекта в Червоноградском районе. Масштабы разрушений еще устанавливают", - заявил Козицкий.

В то же время, по его словам, по состоянию на сейчас пострадавших на Львовщине нет.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты сегодня выпустили из района севера Каспийского моря восемь ракет по Украине, семь из них сбит. По данным Командования Воздушных сил ВСУ, есть одно попадание на Львовщине - поражен зенитный ракетный комплекс.

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