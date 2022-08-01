По словам эксперта, Николаев теоретически может оказаться в окружении, но "это на уровне размышлений и фантастики".

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что в августе случится перелом в войне с Россией.

Об этом он сказал в интервью Politeka.

Первые результаты этого перелома, по прогнозу Жданова, будут видны в середине либо второй половине месяца. При этом он напомнил о якобы планах врага идти в наступление с 5 августа на нескольких направлениях, в том числе в Херсонской области.

"Плацдарм на правом берегу, я так понимаю, они хотят его расширить для того, чтобы сделать невозможным, чтобы мы не доставали до левого берега Днепра. С теми силами, которые они накапливают, идти на Николаев, город, который сегодня укреплен, я уже не говорю про Одессу... Хотя вариант, фантастическая версия: они стягивают туда ВДВ, на правый берег. Все они идут на БМД, плавающих. Если, допустим, они начинают продвижение не на Николаев, а севернее Николаева - от Кривого Рога, Давыдова Брода в сторону Вознесенска - то переправиться через Буг, теоретически, они могут. И тогда Николаев попадает в окружение. Но это вариант на уровне размышлений, может быть и фантастики", - сказал он.

По его мнению, враг, вероятно все же сосредоточится на расширении плацдарма для недопущения обстрелов со стороны ВСУ. Также они могут продолжить восстановление мостов и налаживание коммуникаций с правым берегом.

Ранее в украинской разведке заявили, что Россия перебрасывает большое количество войск на временно оккупированный юг Украины через захваченные территории и Крым. Это связано с контрнаступлением ВСУ.