Конкурировать с HIMARS по дальности и точности ударов могла бы украинская "Ольха-М", отметил эксперт.

На сегодняшний день не существует реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые бы превосходили американские HIMARS одновременно по точности, скорости ударов и эффективности в целом.

Такое заявление сделал военный эксперт Олег Жданов.

"HIMARS действительно самая современная система на сегодняшний день… Она и самая последняя, 1994 год разработки", – отметил он.

По словам Жданова, конкурировать с HIMARS по дальности и точности удара может украинская "Ольха-М". Однако, эксперт уточнил, что речь идет не о системе в целом, а о снаряде, который надо запускать из старой советской установки "Смерч", а значит, процесс перезарядки и процесс ее наведения куда сложнее.

"Мы не успели выкатить необходимое количество "Ольхи" до начала войны. Сейчас очень сложно организовывать ее производство. Если бы к нашим пусковым установкам "Смерч" мы выкатили 20-40 тысяч боеприпасов "Ольха-М", сегодня вопрос о передаче нам HIMARS не стоял бы", – рассказал Жданов.

Также эксперт упомянул беларуско-китайскую РСЗО "Полонез" с ракетами А-20, способными поражать объекты врага на расстоянии до 200 километров.

Напомним, ранее сообщалось. что на днях в Украину прибыла новая партия HIMARS.

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