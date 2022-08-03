Масштабы поражения трудно представить.

Украинские воины ударили по российским оккупантам одновременно из четырех реактивных систем залпового огня HIMARS.

Мощным видео поделился журналист Роман Бочкала.

На кадрах видна работа американских РСЗО, которые расположились в поле. Поочередно HIMARS выпустили несколько десятков ракет по целям.

"Работа по супостату", - уточнил воин за кадром.

Журналист добавил, что масштабы огневого поражения трудно даже представить.

Как сообщал УНИАН, россияне регулярно отчитываются об "уничтожении" HIMARS в Украине. В частности, недавно об уничтожении американских РСЗО отчитывался министр обороны РФ Сергей Шойгу. В то же время в Пентагоне эти заявления решительно опровергают.

"Нам известно об этих последних утверждение министра (обороны РФ - УНИАН) Шойгу, и они снова явно ложные", — представитель Пентагона Тодд Брессейл.

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