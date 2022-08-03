Украинские воины ударили по российским оккупантам одновременно из четырех реактивных систем залпового огня HIMARS.
Мощным видео поделился журналист Роман Бочкала.
На кадрах видна работа американских РСЗО, которые расположились в поле. Поочередно HIMARS выпустили несколько десятков ракет по целям.
"Работа по супостату", - уточнил воин за кадром.
Журналист добавил, что масштабы огневого поражения трудно даже представить.
Как сообщал УНИАН, россияне регулярно отчитываются об "уничтожении" HIMARS в Украине. В частности, недавно об уничтожении американских РСЗО отчитывался министр обороны РФ Сергей Шойгу. В то же время в Пентагоне эти заявления решительно опровергают.
"Нам известно об этих последних утверждение министра (обороны РФ - УНИАН) Шойгу, и они снова явно ложные", — представитель Пентагона Тодд Брессейл.