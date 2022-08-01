В Украину доставили четыре дополнительных HIMARS.

Еще четыре единицы реактивных систем залпового огня HIMARS прибыли в Украину из США.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

"В Украину прибыло четыре дополнительных HIMARS", - заявил Резников.

Он поблагодарил президента США Джо Байдена, главу Пентагона Ллойда Остина и американский народ за поддержку обороноспособности Украины.

"Мы доказали, что мы умеем обращаться с этим вооружением. Звук залпа HIMARS стал главным музыкальным хитом этого лета на передовой!", - добавил министр.

Также 1 августа стало известно, что в Украину из Германии прибыли реактивные системы залпового огня MARS II.

Ранее УНИАН рассказывал о преимуществах HIMARS, который дальнобойными снарядами может разрушать логистику врага в тылу, склады боеприпасов, а также пункты собрания офицеров.

Недавно в Минобороны России опозорились, когда врали о якобы уничтожении 100 ракет для HIMARS.

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