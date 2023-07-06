Комплексы С-300 есть на вооружении у Украины.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о способностях советских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 сбивать баллистические ракеты.

"Комплексы С-300 у нас есть на вооружении, они остались, их нам даже передавали наши партнеры. Так что, мы их пополняем, ракеты к ним есть, ведем ими оборону", - отметил он.

По словам эксперта, С-300 в Советском Союзе был первым комплексом, который должен был бороться с баллистическими ракетами.

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"Это комплексы неконтактного действия, ракета взрывалась рядом с баллистической ракетой за счет создания сплошного облака осколков. Баллистическая ракета, проходя сквозь них, получала повреждения и падала, теряла свои летные свойства", - рассказал Жданов.

Он добавил, что в тактико-технических характеристиках (ТТХ) комплексов С-300 указано, что они могут бороться с баллистическими ракетами, но на дальности не более 40 километров и с вероятностью поражения не более 30 процентов: "То есть одна из трех выпущенных ракет может быть поражена".

"Поэтому он очень слабенький. Но на то время это был первый в Советском Союзе противоракетный комплекс".

ЗРК С-300 - характеристика

По данным из открытых источников, С-300 - зенитно-ракетный комплекс, способный поражать различные цели на дальностях от нескольких километров до 75-200 километров, в зависимости от самих комплексов и ракет-перехватчиков.

Указывается, что С-300 способен поражать баллистические и аэродинамические цели. Был первым многоканальным ЗРК, способным сопровождать до шести целей и наводить по ним до двенадцати ракет.