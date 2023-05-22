За прошедшие сутки оккупанты в очередной раз обстреляли наши территории из не высокоточного оружия.

За прошедшие сутки оккупанты в очередной раз использовали для обстрелов Украины не высокоточное оружие и "накрыли" города Лиман, Славянск и Константиновку с ЗРК С-300.

Всего россияне нанесли по нашим территориям 6 ракетных и 52 авиационных удара, а также реализовали 65 обстрелов из РСЗО. Со своей стороны авиация ВСУ "ответила" захватчику 21 ударами, уточнил Генштаб.

Так, 14 "прилетов" пришлось по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага. Еще 7 ударами пилоты атаковали зенитно-ракетные комплексы РФ.

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"Было уничтожено 3 вражеских разведывательных БпЛА разного типа, а также 5 ударных", - уточнили там.

Также за прошедшие сутки наши артиллеристы и ракетчики поразили 5 районов сосредоточения личного состава. Удалось ликвидировать 2 склада боеприпасов, 3 артподразделения РФ, 2 пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель противника.

Война с РФ - последние новости Генштаба

Напомним, что сегодня утром Генштаб обновил информацию о боях с РФ. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки провели 37 боевых столкновений с оккупантами на 5 направлениях фронта: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

Эпицентр боевых действий - Бахмут и Марьинка. Эти города враг продолжает пытаться захватить. Успеха не имеет. В частности, в Бахмуте идут бои, а возле города россияне пытались восстановить позиции к югу от населенного пункта Ивановское.

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