Кто именно их наносит - советник ОПУ не уточнил.

Новые взрывы и пожары на ряде объектов в оккупированном Крыму - это результаты работы российской системы ПВО.

Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович во время прямого эфира с Марком Фейгиным.

"Это все сбитые средства поражения. Мы не поразили ни вчера, ни сегодня ничего существенного, к сожалению", - сообщил он.

По словам Арестовича, это логично - после первых успехов начинается "противоборство снаряда и брони". Он также отметил, что ВСУ могут себе записать серьезный оперативный успех - враг уже начал перебрасывать свою авиацию из Крыма на континентальную часть РФ.

"На штаб флота в Севастополе сегодня бахнулся беспилотник, который они "героически" сбили. Он не нес боевого заряла, был "наблюдающим" беспилотником. Когда они говорят - что "потерь нет", я даже склонен им верить. Не было там ничего такого, что могло бы причинить большие потери - пробить крышу, пару этажей. Но это значит, что сегодня не было, а завтра может быть", - сказал советник ОПУ.

Арестович уточнил, что все эти "мероприятия" ведут разведку, вскрывают систему ПВО, охраны аэродромов и полученные данные "обязательно будут использованы".

"Надо понимать, что в каком-то смысле операция по освобождению Крыма уже началась... Вот, освобождаем уже. Корабли сваливают, авиация сваливает, граждане [РФ] сваливают. Нормально, хорошо идем", - сказал он.

Отвечая на прямой вопрос, продолжатся ли удары, возгорания и "бавовна" в Крыму, Арестович сказал следующее: "Ясное дело. Если взялись, то конечно же. Не будем останавливаться, чего уж там".

Относительно применяемых средств он ответил: "Что-то ж летает там, правильно?.. Летает, попадает".

Напомним, 20 августа в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе якобы врезался дрон. В результате столкновения верх здания загорелся. Без пострадавших.

В то же время оккупанты утверждают, что БПЛА на самом деле был сбит "стрелковым оружием", но над самой крышей.

Днями ранее также сообщалось о многочисленных "хлопках" в разных частях Крыма.