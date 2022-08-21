Жителям полуострова Гордон обещает скорое возвращение украинской власти.

Украинский журналист Дмитрий Гордон прогнозирует, что ближайший месяц в оккупированном Крыму будет "очень жарко".

Об этом он сказал в интервью журналисту Василию Голованову.

В связи с этим он обратился к россиянам, которые незаконно приехали на полуостров за голы оккупации.

"Я знаю, что меня слышат много людей, в том числе живущих в Крыму. Я хочу сказать им, знаю, что они скажут другим. Граждане РФ, которые в течение последних восьми лет незаконно переселились в Крым... Всем им надо немедленно убегать, сломя голову. Убегать из украинского Крыма. Также хочу сказать, что все сдели по недвижимости и прочие сделки, которые были совершены в Крыму и заверены нотариусами в течение восьми последних лет, они являются незаконными, а потому недействительными", - сказал Гордон.

"Владельцев" квартир и пансионатов журналист призвал поскорее продавать их за бесценок и "валить из украинского Крыма".

"Все крымчане, которые являются гражданами Украины, ожидайте Украину, украинскую власть. Она скоро наступит", - заверил он.

Напомним, 20 августа в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе якобы врезался дрон. В результате столкновения верх здания загорелся. Обошлось без пострадавших.

Днями ранее также сообщалось о многочисленных "хлопках" в разных частях Крыма.

Советник ОПУ Алексей Арестович заверил, что загадочные удары по Крыму обязательно продолжатся.