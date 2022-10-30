Из-за выхода РФ из "зерновой договоренности" судно Ikaria Angel с 40 тыс. тонн зерна для Эфиопии не смогло сегодня выйти из украинского порта, как планировалось.
Об этом сообщил в Twitter министр инфраструктуры Александр Кубраков.
"IKARIA ANGEL, загруженный 40 тыс. тонн зерна в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, должен был выйти из украинского порта сегодня. Эти продукты были предназначены для людей Эфиопии, которые находятся на грани голода. Но из-за блокирования "зернового коридора" Россией экспорт невозможен", - заявил Кубраков.
Выход РФ из "зерновой сделки"
29 октября Минобороны РФ сообщило, что Россия прекращает участие в "зерновом соглашении". Тогда же стало известно, что ООН ведет переговоры с РФ по Этому вопросу.
Сейчас Украина ожидает реакции от Турции и ООН относительно заявления Российской Федерации о выходе из "зерновой инициативы".
США отреагировали на выход РФ с экспорта зерна из украинских портов, призвав Кремль вернуться к договоренности.
Справка УНИАН. Соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции был подписан 22 июля в Стамбуле (Турция). Соглашением предусмотрено 120 дней для вывоза украинского зерна с возможностью пролонгации срока действия.
Первое с начала полномасштабной российской войны в Украине судно с украинским продовольствием вышло из Одессы 1 августа.
24 октября в Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что из-за задержки Россией инспекции судов в Босфоре украинские порты работают на 25-30% своих мощностей.
В своем обращении 26 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже 175 судов заблокированы из-за сознательной задержки Россией украинского продовольственного экспорта.
В рамках "зерновой инициативы" уже 397 судов экспортировали через порты Большой Одессы 9 млн тонн украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.