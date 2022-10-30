Судно Ikaria Angel с 40 тыс. тонн зерна для Эфиопии не смогло сегодня выйти из украинского порта.

Из-за выхода РФ из "зерновой договоренности" судно Ikaria Angel с 40 тыс. тонн зерна для Эфиопии не смогло сегодня выйти из украинского порта, как планировалось.

Об этом сообщил в Twitter министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"IKARIA ANGEL, загруженный 40 тыс. тонн зерна в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, должен был выйти из украинского порта сегодня. Эти продукты были предназначены для людей Эфиопии, которые находятся на грани голода. Но из-за блокирования "зернового коридора" Россией экспорт невозможен", - заявил Кубраков.

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Выход РФ из "зерновой сделки"

29 октября Минобороны РФ сообщило, что Россия прекращает участие в "зерновом соглашении". Тогда же стало известно, что ООН ведет переговоры с РФ по Этому вопросу.

Сейчас Украина ожидает реакции от Турции и ООН относительно заявления Российской Федерации о выходе из "зерновой инициативы".

США отреагировали на выход РФ с экспорта зерна из украинских портов, призвав Кремль вернуться к договоренности.

Справка УНИАН. Соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции был подписан 22 июля в Стамбуле (Турция). Соглашением предусмотрено 120 дней для вывоза украинского зерна с возможностью пролонгации срока действия.

Первое с начала полномасштабной российской войны в Украине судно с украинским продовольствием вышло из Одессы 1 августа.

24 октября в Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что из-за задержки Россией инспекции судов в Босфоре украинские порты работают на 25-30% своих мощностей.

В своем обращении 26 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже 175 судов заблокированы из-за сознательной задержки Россией украинского продовольственного экспорта.

В рамках "зерновой инициативы" уже 397 судов экспортировали через порты Большой Одессы 9 млн тонн украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

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