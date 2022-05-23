Глава государства отметил, что "никто не хочет отдавать свою жизнь, но люди отдают свои жизни ради будущего".

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что война России против Украины закончится потерей большого количества людей и страданиями многих украинских семей.

Об этом глава государства сказал во время выступления в Украинском доме в Давосе (Швейцария) в формате вопросы – ответы.

В частности, у него спросили, надеется ли он в какой-то момент подписать мирное соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я понимаю, что любая война заканчивается дипломатией. Дипломатия может привести к миру. Мир - это желание каждого нормального человека, и поверьте, каждого, кто на фронте, и кто на диване. Иногда правда, горячие головы, которые на диване, в соцсетях воюют мощнее, как им кажется, чем те, кто защищает нас на фронте, но это современность", - подчеркнул Зеленский.

"Чем закончится наша война? Давайте на это посмотрим объективно - страданием многих семей, потерей большого количества людей, большими потерями родных и близких, (страданиями) родителей, которые пережили своих детей. Это трагедия для всех нас, у кого есть дети, и у кого нет, я уверен, что все понимают это чувство. Все это трагедия", - подчеркнул Зеленский.

Он вспомнил, как сегодня вручал награды посмертно Героям Украины. В частности, эти награды глава государства вручал женам погибших воинов, девушкам в возрасте 23-24 года. "Я не видел в глазах счастья. Я не видел счастья, когда они получали "Золотую Звезду". Я видел там трагедию. То чем заканчивается любая война? Она заканчивается именно такими слезами, но у нас нет выбора, потому что мы не начинали войну. Мы на своей земле. Нам некуда деться. И поэтому мы объединены, и поэтому мы воюем. И воюем за свободу. Никто не хочет отдавать свою жизнь, но люди отдают свою жизнь ради будущего", - подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что оценить эту боль невозможно.

"У нас нет выхода и наша война закончится нашей победой. Это не война до последнего украинца. Мы не имеем права просто отдать и землю, и людей, которые живут на этой земле", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Украины прогнозируют, что ближайшие недели войны будут сложными.

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