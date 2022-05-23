Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что война России против Украины закончится потерей большого количества людей и страданиями многих украинских семей.
Об этом глава государства сказал во время выступления в Украинском доме в Давосе (Швейцария) в формате вопросы – ответы.
В частности, у него спросили, надеется ли он в какой-то момент подписать мирное соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я понимаю, что любая война заканчивается дипломатией. Дипломатия может привести к миру. Мир - это желание каждого нормального человека, и поверьте, каждого, кто на фронте, и кто на диване. Иногда правда, горячие головы, которые на диване, в соцсетях воюют мощнее, как им кажется, чем те, кто защищает нас на фронте, но это современность", - подчеркнул Зеленский.
"Чем закончится наша война? Давайте на это посмотрим объективно - страданием многих семей, потерей большого количества людей, большими потерями родных и близких, (страданиями) родителей, которые пережили своих детей. Это трагедия для всех нас, у кого есть дети, и у кого нет, я уверен, что все понимают это чувство. Все это трагедия", - подчеркнул Зеленский.
Он вспомнил, как сегодня вручал награды посмертно Героям Украины. В частности, эти награды глава государства вручал женам погибших воинов, девушкам в возрасте 23-24 года. "Я не видел в глазах счастья. Я не видел счастья, когда они получали "Золотую Звезду". Я видел там трагедию. То чем заканчивается любая война? Она заканчивается именно такими слезами, но у нас нет выбора, потому что мы не начинали войну. Мы на своей земле. Нам некуда деться. И поэтому мы объединены, и поэтому мы воюем. И воюем за свободу. Никто не хочет отдавать свою жизнь, но люди отдают свою жизнь ради будущего", - подчеркнул Зеленский.
Он сказал, что оценить эту боль невозможно.
"У нас нет выхода и наша война закончится нашей победой. Это не война до последнего украинца. Мы не имеем права просто отдать и землю, и людей, которые живут на этой земле", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, президент Украины прогнозируют, что ближайшие недели войны будут сложными.