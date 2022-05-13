По словам президента, Россия не ответила на предложение урегулировать вопрос Крыма на протяжении 10 лет.

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не признает Крым частью Российской Федерации.

Глава государства заявил, что о независимости Крыма также никогда не говорилось, отвечая на вопрос журналиста итальянского телеканала Rai 1.

Он отметил, что Крым является Автономной Республикой, со своими правами, со своим парламентом. "Это АРК в составе Украины", – подчеркнул Зеленский. По его словам, речь шла о том, что Украина готова говорить с Россией, однако "пока не ко времени решения по Крыму, потому что идет война, ко времени человеческая жизнь"

"Давайте отставим этот вопрос в наших переговорах, если он болезненный, если он усложняет процесс переговоров. Если вопрос Крыма усложняет процесс встреч между президентами Украины и России, то, пока что, давайте отставим этот вопрос", – сказал Зеленский.

Он добавил, что предлагалось даже урегулировать вопрос Крыма на протяжении 10 лет, и это, по мнению президента, неплохо было бы с точки зрения дипломатии. "Но мы не услышали согласия на этот вопрос, хотя сначала они говорили – неплохой формат", – добавил глава государства.

Ранее глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что во времена Зеленского Украина не отдаст ни одного сантиметра своей территории.

В то же время ходят разговоры об уничтожении Крымского моста, который соединяет страну-агрессорку с временно оккупированным ею полуостровом. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это может произойти "как только будет возможность".

Вас также могут заинтересовать новости: