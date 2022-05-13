Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не признает Крым частью Российской Федерации.
Глава государства заявил, что о независимости Крыма также никогда не говорилось, отвечая на вопрос журналиста итальянского телеканала Rai 1.
Он отметил, что Крым является Автономной Республикой, со своими правами, со своим парламентом. "Это АРК в составе Украины", – подчеркнул Зеленский. По его словам, речь шла о том, что Украина готова говорить с Россией, однако "пока не ко времени решения по Крыму, потому что идет война, ко времени человеческая жизнь"
"Давайте отставим этот вопрос в наших переговорах, если он болезненный, если он усложняет процесс переговоров. Если вопрос Крыма усложняет процесс встреч между президентами Украины и России, то, пока что, давайте отставим этот вопрос", – сказал Зеленский.
Он добавил, что предлагалось даже урегулировать вопрос Крыма на протяжении 10 лет, и это, по мнению президента, неплохо было бы с точки зрения дипломатии. "Но мы не услышали согласия на этот вопрос, хотя сначала они говорили – неплохой формат", – добавил глава государства.
Ранее глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что во времена Зеленского Украина не отдаст ни одного сантиметра своей территории.
В то же время ходят разговоры об уничтожении Крымского моста, который соединяет страну-агрессорку с временно оккупированным ею полуостровом. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это может произойти "как только будет возможность".