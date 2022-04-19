Среди причин - запрет на авиаперелеты в Крым.

Спрос среди россиян на отдых во временно оккупированном РФ Крыму снизился на 30-45% на фоне полномасштабной войны России против Украины.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

Так, в туристических компаниях говорят о фактической остановке продажи туров на полуостров. Также Крым не вошел в 5 самых востребованных внутренних курортов на майские праздники.

Среди причин - запрет на авиаперелеты в Крым, действующий с 24 февраля. Он будет действовать минимум до 25 апреля.

Места на комфортные поезда в этом направлении забронированы командировками, а большинство туристов не знают, как добраться до полуострова.

Система бронирования Tvil.ru также фиксирует резкое падение спроса. Направление в марте-апреле формирует 18% против обычных 70-75%.

Ожидают, что полуостров примет 6-6, 5 млн туристов вместо 10, на которые рассчитывали власти.

Как ранее сообщал УНИАН, после начала российской военной агрессии против Украины Евросоюз объявил о закрытии воздушного пространства для принадлежащих России, зарегистрированных в РФ и подконтрольных ей самолетов. Одновременно практически все европейские авиакомпании приостановили выполнение авиарейсов из России в Европу.

Постепенно о прекращении рейсов в России заявили и ряд азиатских национальных авиаперевозчиков, среди которых национальная авиакомпания SriLankan Airlines, южнокорейская Korean Air, вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines и индийская авиакомпания Air India.

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