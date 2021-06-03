Решением, среди прочего, Кабмину поручено подготовить законопроекты о введении на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях правосудия переходного периода.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 июня 2021 года "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях".

Текст соответствующего указа от 2 июня №226/2021 обнародован на сайте главы государства

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Решением СНБО, среди прочего, Кабмину поручено в двухмесячный срок подготовить с учетом международного опыта законопроекты о введении на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях правосудия переходного периода как целостной политики государства по мирному урегулированию ситуации на этих территориях, преодолению последствий вооруженного конфликта и достижению социального согласия, и внести их в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады.

В трехмесячный срок правительство должно обеспечить внесение изменений и продление на период до 2023 года включительно срока реализации Государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины, утвержденной постановлением Кабинета министров от 13 декабря 2017 года № 1071.

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За три месяца Кабмин должен обеспечить функционирование системы государственного иновещания с разветвленной инфраструктурой государственных корреспондентских пунктов в Украине и за рубежом; а также проработать с привлечением СБУ вопрос об отзыве сетевых ресурсов (IP-адресов), которые выделены в пользование операторам (провайдерам) телекоммуникаций, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях или используются в информационной агрессии Российской Федерации против Украины.

В шестимесячный срок правительство должно обеспечить развертывание общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 на базе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения как оператора государственного мультиплекса; а также обеспечить радиовещание в средневолновом диапазоне, в том числе со специальным контентом, с целью покрытия временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях сигналом украинских радиостанций.

В течение 2021 года Кабмин должен завершить обустройство контрольных пунктов въезда-выезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, правительство должно принять меры по созданию и надлежащему финансированию Центра документирования нарушений прав человека и вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

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Министерству иностранных дел поручено обеспечить регулярное информирование международного сообщества (прежде всего государств Группы семи, «Люблинского треугольника», а также государств - членов ЕС, НАТО, ООН, ОБСЕ, Совета Европы) о социально-гуманитарной и ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и результатах выполнения Украиной Минских договоренностей, инициатив и мер украинской стороны по активизации процесса мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Министерство внутренних дел каждые полгода должно информировать СНБО о результатах принятых совместно с СБУ мер по поддержанию общественной безопасности и порядка, недопущению дестабилизации криминогенной обстановки в Донецкой и Луганской областях, за исключением населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия.

Главнокомандующему Вооруженными силами Украины, среди прочего, поручено в шестимесячный срок завершить выполнение мер по усилению охраны и обороны десантно опасных участков украинского побережья Черного и Азовского морей, а также объектов критической инфраструктуры в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ.

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Автор: Виктория Токарева