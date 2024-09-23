Строительство украинских энергоблоков происходило еще в советское время с учетом рисков Холодной войны.

Каждый энергоблок в Украине обеспечен защитой третьего уровня. Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире Новости.LIVE.

"Каждый энергоблок в Украине обеспечен защитой третьего уровня, то есть от попадания авиационных управляемых ракет. Потому что это было еще в советское время построено. И в том числе с учетом перерастания Холодной войны в горячую фазу. Поэтому в отношении ядерных энергоблоков здесь есть защита, так же как и плотин гидроэлектростанций Днепровского и Днестровского каскадов. Здесь все защищено", - сказал эксперт.

По его словам, проблемы и риски связаны с другими факторами, о которых уже было доведено до МАГАТЭ и других учреждений, которые занимаются обеспечением энергетической и радиационной безопасности.

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Состояние энергетической системы Украины - последние новости

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что РФ готовит удары по критическим объектам украинской атомной энергетики накануне зимы. В частности, это касается открытых распределительных устройств на АЭС и подстанциях электропередачи, критических для безопасной эксплуатации атомной энергетики.

23 сентября соучредитель общественной организации "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины", эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная сообщила, что возможные будущие российские ракетные атаки по украинским открытым распределительным устройствам и подстанциям передачи АЭС могут привести к расплавлению реактора, но без значительного выброса радиации.

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