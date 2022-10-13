Президент сообщил об увеличении количества раненых в результате удара по Авдеевке.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что разведка, специальные службы и правоохранительные органы выясняют детали по ударам российских оккупантов по Никополю и Авдеевке.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Крайне жесткой остается ситуация во всех районах, граничащих с передовой. В ночь на сегодня оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из "Градов" и ствольной артиллерии. Среди раненых - ребенок - девочка 2016 года рождения. Очень тяжелое ранение", - отметил глава государства.

Видео дня

Он добавил, что утром российские террористы обстреляли Авдеевку Донецкой области - центральный рынок. "Оккупанты били из "Градов". По состоянию на это время в перечне погибших - семь человек, 12 ранены", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул: "Наша разведка, специальные службы, правоохранительные органы выясняют все детали по этим и другим российским ударам. Ни один российский террорист не сможет остаться неизвестным для правосудия - мы будем знать все имена и все детали".

Зеленский подчеркнул, что Украина привлечет к ответственности каждого российского убийцу и палача - от командующих до рядовых, которые выполняли эти преступные приказы.

"Не забудем, кстати, и о пропагандистов террора. Все, кто оправдывает российский террор и подстрекает агрессии, все, кто призывает к убийствам и поощряет издевательства из наших людей, буду отвечать наравне с убийцами и палачами. Вся русская машина террора должна быть обезврежена. И будет обезврежена", - сказал глава государства.

Обстрелы Никополя и Авдеевки: что известно

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 12 октября, глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что ночью российские оккупанты выпустили по Никополя более 100 снарядов. Тяжелые ранения получили мать с ребенком.

10 октября оккупанты направили на Днепропетровщину 18 ракет, 5 из них удалось сбить силам ПВО. В результате обстрелов четыре человека погибли и 31 ранены.

Также оккупанты нанесли удар по центральному рынку в Авдеевке Донецкой области, в результате чего 7 человек погибли и 8 получили ранения.

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