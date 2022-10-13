Президент подчеркивает, что Украина вернет все свои земли.

Президент Владимир Зеленский относительно принятия Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюции по территориальной целостности Украины отмечает, что российская попытка аннексии никогда не будет признана свободными нациями.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Спасибо всем 143 государствам, которые поддержали историческую резолюцию ГА ООН "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН". Мир сказал свое слово: российская попытка аннексии ничтожна и никогда не будет признана свободными нациями", - подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что Украина вернет все свои земли.

"Псевдореферендумы" РФ на оккупированных территориях: что известно

Как сообщал УНИАН, 23-27 сентября российские оккупанты провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к России.

30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что все 30 стран-членов НАТО никогда не признают аннексию Россией любых украинских территорий.

Сегодня, 12 октября, Генассамблея ООН приняла резолюцию о территориальной целостности Украины. 143 страны проголосовали "за" принятие этой резолюции, 5 - "против" (Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия), а еще 35 - "воздержались".

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