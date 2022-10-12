Женщина и 6-летняя девочка находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Российские захватчики выпустили по Никополю более ста снарядов, ранен ребенок и его мама.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне всю ночь издевались над Никопольщиной ... тяжело ранили 6-летнюю девочку. Враг семь раз накрыл район огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. На мирный Никополь выпустил более 100 снарядов! Один из них прилетел прямо в частный дом. Ранил 6-летнюю девочку и ее маму. Они и еще одна пострадавшая из-за атаки женщина сейчас в больнице. Тяжелые", - сообщил он.

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По словам Резниченко, в городе изуродованные более трех десятков многоэтажек и частных домов, газопроводы и линии электропередач, а также два предприятия, два садика, школа, магазины и офис благотворительной организации.

Он также сообщил, что в Марганецкой и мирской общинах обошлось без пострадавших. Масштабы разрушений уточняются.

Массированный удар по Украине 10 октября

Как сообщал УНИАН, утром 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

Позже российский диктатор Владимир Путин признал обстрел украинских городов и объектов критической инфраструктуры, а также пригрозил Украине новыми ударами.

В украинской разведке подчеркнули, что массированный ракетный удар российские власти готовили еще с начала октября.

В ответ на эскалацию конфликта американский президент Джо Байден подчеркнул, что ракетный Террор пУтина не пошатнет поддержку США Украины. В вечернем разговоре с Зеленским главной темой была передача современных систем ПВО.

10 октября оккупанты направили на Днепропетровщину 18 ракет, 5 из них удалось сбить силам ПВО. В результате обстрелов четыре человека погибли и 31 ранены.

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