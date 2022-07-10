Он отметил, что нужно сделать очень много, чтобы потери РФ стали такими, после которых действительно будет пауза - перед их бегством из Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что никакой оперативной паузы в действиях российских оккупантов нет, украинская армия отбивает штурмы на разных направлениях.

Об этом он сказал в своем традиционном вечернем видеообращении.

"На уходящей неделе много говорили о якобы оперативной паузе в действиях оккупантов на Донбассе и в других частях Украины. 34 налета российской авиации за одни минувшие сутки - это ответ всем тем, кто придумал эту "паузу". Украинская армия держится, держится крепко, отбивает штурмы на разных направлениях", - отметил президент.

Он добавил, что нужно сделать еще очень много для того, чтобы российские потери стали такими, после которых действительно будет пауза.

"Причем пауза не перед новыми наступлениями оккупантов, а перед их бегством с нашей украинской родной земли", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве обороны Российской Федерации анонсировали "оперативную паузу" в наступлении на Украину.

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов считает, что российские захватнические войска были вынуждены взять оперативную паузу из-за успешных ударов Вооруженных сил Украины по вражеским складам на временно захваченных агрессором территориях.

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