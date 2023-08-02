По словам Зеленского, Украина делает максимум для того, чтобы увеличить поставки систем противовоздушной обороны.

Президент Владимир Зеленский раскрыл детали ночной атаки россиян по территории Украины. Всего страна-террорист запустила 37 дронов-камикадзе.

"37 "Шахедов" всего было за эту одну ночь. Часть удалось сбить. Но часть. К счастью, люди не пострадали. Есть попадания в южных районах – Одесская область, наши порты", – отметил он в вечернем видеообращении к украинцам.

По словам Зеленского, Украина делает максимум для того, чтобы увеличить поставки систем противовоздушной обороны.

Видео дня

"Очень важно, чтобы мир не привыкал к этому российскому террору. Каждое попадание – это общая проблема. И не только Украины, но и всех тех в мире, чью стабильность Россия пытается уничтожить, когда бьет по нашим портам, по нашей инфраструктуре. Сейчас для российского государства это битва не только против нашей свободы, не только против нашего государства", – добавил глава государства.

Президент отметил, что Москва ведет битву за глобальную катастрофу – "этим сумасшедшим нужно, чтобы продовольственный рынок мира развалился". По его словам, Кремлю также нужны ценовые кризисы и сбои в поставках продукции.

"Кто-то там у них думает, что сможет на этом заработать. Кто-то там в Москве надеется, что якобы что-то себе выторгует. Это очень-очень опасные надежды", – подчеркнул Зеленский.

Атака дронов по Украине

В ночь на 2 августа Россия атаковала территорию Украины дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Пуски "Шахедов" осуществлялись с трех направлений – Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (Крым). Утром Воздушные силы ВСУ информировали, что Силами обороны Украины уничтожено 23 ударных БПЛА.

Отмечалось, что большинство "Шахедов" уничтожено в Киевской и Одесской областях. В частности, над Одесской областью сбили 11 дронов. По данным Одесской областной прокуратуры, враг атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры Дуная.

Повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения. Также существенным разрушениям подверглось трехэтажное здание морского вокзала.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что украинские защитники отработали ночью очень эффективно, но систем ПВО не хватает.

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